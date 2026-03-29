Derrumbes dejan intransitable la ruta a Sud Yungas de La Paz; hay pasajeros varados

Transportistas denunciaron que al menos siete derrumbes afectan la ruta hacia Sud Yungas en el departamento de La Paz, dejando caminos intransitables, vehículos varados y pasajeros afectados que incluso tuvieron que pasar la noche en carretera.

El chofer Limbert Huanca informó que los problemas se registran en varios sectores del tramo hacia La Asunta, donde la situación es crítica debido a las intensas lluvias que provocaron derrumbes y el deterioro de la plataforma vial.

“Empezamos desde el sector de Las Mercedes, La Calzada, Santa Rosa, Colopampa, Charo Playa, Playa Ancha, San Bartolomé. Hacia La Asunta es un caos, llegar es un caos”, relató el transportista.

Los conductores reportaron vehículos varados y accidentes por el mal estado de la carretera. En el sector de Charopampa, un bus se volcó ayer de costado debido a las condiciones del camino y tuvo que ser auxiliado con maquinaria para volver a colocarlo sobre la vía.

Según los transportistas, los últimos derrumbes se registraron en los sectores conocidos como el Velo de la Novia y Puente Villa.

Algunos conductores y pasajeros tuvieron que pasar la noche en la carretera, especialmente en el sector de San Cristóbal, debido a que la vía quedó bloqueada por mazamorra y derrumbes.

En el sector Las Mercedes, la plataforma de la carretera cedió por las lluvias, dejando el paso intransitable para vehículos, permitiendo únicamente el cruce de motocicletas.

Trabajos de limpieza

Desde la Terminal de Buses de La Paz se informó que se desplazó maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza y habilitar las vías.

El suboficial de Tránsito de la Terminal Minasa, Boris Córtez, señaló que en la carretera a Sud Yungas se registró un desprendimiento de mazamorra, pero que la vía fue limpiada con maquinaria que ya se encontraba en el sector.

Los más afectados son los pasajeros, quienes en algunos casos tuvieron que dormir dentro de los vehículos hasta por tres días debido a los bloqueos y derrumbes en la ruta hacia los Yungas. Las lluvias continúan provocando emergencias y complicaciones en las carreteras del norte del departamento paceño.



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