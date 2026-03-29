Firma de entendimiento busca cielos abiertos entre Brasil, Chile y Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció que en los próximos días se realizarán firmas de entendimiento con Brasil y Chile, en el marco de la consolidación de la política de cielos abiertos en Bolivia.

La autoridad informó que este lunes se firmará en Brasil un Memorando de Entendimiento (MoU) para habilitar la quinta libertad del aire.

“Ya estamos trabajando en la política de cielos abiertos y el lunes firmo el primer MoU en Brasil para habilitar la quinta libertad, y el 1 de abril firmo con Chile. Estamos dando grandes pasos para que los cielos estén abiertos”, remarcó Zamora.

El ministro recordó que la visión del presidente Rodrigo Paz es avanzar hacia cielos completamente abiertos, habilitando progresivamente las nueve libertades del aire. En este marco, la quinta libertad permite que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde aeropuertos bolivianos hacia otros destinos internacionales como parte de sus rutas, para lo cual se trabaja en la modificación de la normativa aeronáutica nacional.

Asimismo, Zamora señaló que se realizan gestiones ante la Organización de Aviación Civil Internacional, en Lima, para aplicar la política de cielos abiertos, siguiendo procedimientos formales, cambios legislativos y decretos, tal como explicó durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2025. Con información de ABI

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