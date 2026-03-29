Gestiones para resarcir daños a bolivianos continuarán, asegura Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refirió a los problemas en el cumplimiento de pagos por daños sufridos por el combustible de mala calidad, señalando que ya se iniciaron gestiones para regularizar la situación, aunque advirtió que los procesos administrativos no son inmediatos.

“No es cuestión de llegar y ‘páguenme’, hay que presentar una serie de temas administrativos”, explicó, al mencionar que existen responsables que ya comenzaron a cumplir con estos compromisos.

La autoridad también hizo referencia a un monto de $us 20 millones destinado a cubrir obligaciones pendientes, destacando que el proceso de ejecución requiere verificaciones y procedimientos formales.

En otro punto, el mandatario denunció que el país fue afectado por acciones irregulares en el pasado, adelantando que en los próximos días se conocerán detalles.

“Nos han traicionado, hay gente que nos ha hecho mucho daño. Esta semana se conocerá la dimensión del daño”, afirmó.

Asimismo, subrayó que se impulsarán acciones legales contra los responsables, remarcando que no se trata de represalias, sino de justicia.

“No es venganza, es justicia. El pueblo requiere justicia”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que el 2026 será un año clave para ordenar la gestión estatal mediante nuevas leyes y decretos, orientados a agilizar la administración pública y superar trabas estructurales.

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