Domingo de Ramos: Monseñor Leigue llama a vivir la Semana Santa con humildad, amor y fe

Con una solemne misa celebrada en el atrio de la Catedral Metropolitana de Santa Cruz, la Iglesia Católica dio inicio este domingo a la Semana Santa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la tradicional bendición de ramos y la eucaristía que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

La celebración fue presidida por el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue Cesari, quien durante su homilía centró su mensaje en la humildad, el poder entendido como servicio y la coherencia de la fe, en el marco del inicio de la Semana Santa.

Mensaje de la homilía

Durante su reflexión, monseñor Leigue invitó a los fieles a preguntarse qué esperan realmente de Jesús y cómo lo ven en sus vidas.

“¿Qué esperamos de Jesús, qué queremos, cómo lo vemos, cómo lo manifestamos en nuestra vida? ¿Lo vemos como el rey que va a arreglar nuestra situación o lo vemos como nuestro salvador?”, reflexionó durante la homilía.

El arzobispo explicó que muchas personas esperan milagros inmediatos o soluciones a su manera, y cuando eso no ocurre, surgen dudas o desánimo. Sin embargo, recordó que el mensaje de Cristo no es el poder ni la venganza, sino el amor y el perdón.

Señaló que incluso en medio del sufrimiento, las traiciones y la crucifixión, Jesús nunca respondió con odio, sino con amor, y ese es el ejemplo que deben seguir los cristianos.

Llamado a la reflexión en Semana Santa

Monseñor también recordó que la Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión, conversión y cambio de vida, en el que los creyentes deben vivir su fe con coherencia, no solo con palabras, sino con acciones.

Asimismo, pidió a los fieles no buscar a Dios solo por intereses personales, sino permitir que actúe en la vida de cada persona y aprender a amar sin condiciones, como enseña el Evangelio.

“El amor es más grande, eso es lo que nos quiere mostrar Jesús. Semana Santa es recordar que Dios nos ama y que nosotros también debemos amar sin condiciones”, expresó.



Mira la programación en Red Uno Play