¡De película!: Hombre se salvó de milagro tras quedar atrapado por la crecida de ríos en La Paz

Momentos de extrema tensión se vivieron en el norte del departamento de La Paz, donde un hombre quedó atrapado en medio de la crecida de los ríos y logró salvarse de milagro gracias a la ayuda de comunarios de la zona.

El hecho ocurrió en la región de Guanay, en el sector donde confluyen los ríos Tipuani, Guanay y Mapiri. Según testigos, el hombre se encontraba trabajando en el lugar cuando el caudal aumentó repentinamente debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, dejándolo aislado en medio de la corriente.

Para evitar ser arrastrado por la riada, el hombre se subió a un árbol y se aferró a las ramas mientras el nivel del agua continuaba subiendo.

Desde la orilla, los comunarios y trabajadores del sector le gritaban que subiera más arriba para ponerse a salvo.

Tras varios intentos y en medio del fuerte caudal, los comunarios lograron lanzarle una cuerda. La maniobra de rescate fue complicada debido a la fuerza del río y por momentos parecía una misión imposible, pero finalmente el hombre logró sujetarse y fue rescatado con vida.

Un testigo explicó que el lugar donde ocurrió el hecho es un cruce de ríos por donde baja toda la riada desde Guanay, Mapiri y Tipuani, lo que hace que el caudal sea especialmente peligroso cuando se registran lluvias intensas.

Las precipitaciones continúan en el norte paceño, provocando el aumento del caudal de los ríos y generando situaciones de riesgo en varias comunidades de la región. Autoridades recomiendan a la población evitar trabajar o circular cerca de los ríos durante la temporada de lluvias para prevenir tragedias.





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