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¡De película!: Hombre se salvó de milagro tras quedar atrapado por la crecida de ríos en La Paz

Tras varios intentos, los comunarios lograron lanzarle una cuerda y rescatar con vida al hombre, pese a la fuerte corriente del río que dificultó la maniobra.

Cristina Cotari

29/03/2026 13:35

La Paz, Bolivia

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Momentos de extrema tensión se vivieron en el norte del departamento de La Paz, donde un hombre quedó atrapado en medio de la crecida de los ríos y logró salvarse de milagro gracias a la ayuda de comunarios de la zona.

El hecho ocurrió en la región de Guanay, en el sector donde confluyen los ríos Tipuani, Guanay y Mapiri. Según testigos, el hombre se encontraba trabajando en el lugar cuando el caudal aumentó repentinamente debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, dejándolo aislado en medio de la corriente.

 

Para evitar ser arrastrado por la riada, el hombre se subió a un árbol y se aferró a las ramas mientras el nivel del agua continuaba subiendo.

Desde la orilla, los comunarios y trabajadores del sector le gritaban que subiera más arriba para ponerse a salvo.

Tras varios intentos y en medio del fuerte caudal, los comunarios lograron lanzarle una cuerda. La maniobra de rescate fue complicada debido a la fuerza del río y por momentos parecía una misión imposible, pero finalmente el hombre logró sujetarse y fue rescatado con vida.

Un testigo explicó que el lugar donde ocurrió el hecho es un cruce de ríos por donde baja toda la riada desde Guanay, Mapiri y Tipuani, lo que hace que el caudal sea especialmente peligroso cuando se registran lluvias intensas.

Las precipitaciones continúan en el norte paceño, provocando el aumento del caudal de los ríos y generando situaciones de riesgo en varias comunidades de la región. Autoridades recomiendan a la población evitar trabajar o circular cerca de los ríos durante la temporada de lluvias para prevenir tragedias.


 

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