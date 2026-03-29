En Domingo de Ramos, presidente Paz asiste a misa como fiel creyente

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este domingo en la misa de Domingo de Ramos realizada en la Catedral Metropolitana de La Paz, ubicada en la plaza Plaza Murillo.

La ceremonia fue presidida por monseñor Percy Galván, junto al padre Iván, y contó con la presencia de autoridades nacionales y cientos de fieles que acudieron para ser parte de los actos litúrgicos.

Foto: APG.

La celebración marca el inicio de la Semana Santa, una de las fechas más importantes del calendario religioso, caracterizada por la reflexión y las tradiciones católicas en todo el país.

Durante la jornada, los asistentes participaron en las bendiciones y rituales propios de esta festividad, en un ambiente de recogimiento y fe.

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