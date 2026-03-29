Familias venden palmas trenzadas en la Catedral de Santa Cruz por Domingo de Ramos

Varias familias llegaron este domingo hasta la Catedral Metropolitana de Santa Cruz para vender palmas trenzadas durante la celebración del Domingo de Ramos, una tradición religiosa que marca el inicio de la Semana Santa.

Desde tempranas horas de la madrugada, comerciantes provenientes de zonas periféricas de Santa Cruz de la Sierra se instalaron en los alrededores del templo para ofrecer palmas de distintos tamaños y diseños, elaboradas de forma artesanal.

Entre el movimiento de los fieles, varias personas fueron vistas trenzando palmas con figuras religiosas y elementos tradicionales de la Semana Santa, manteniendo una costumbre que se transmite de generación en generación. Los precios de las palmas oscilaban entre 7 y 10 bolivianos, según el tamaño y el diseño.

Algunos vendedores señalaron que comenzaron la jornada desde muy temprano para aprovechar la gran cantidad de personas que asisten a las misas de Domingo de Ramos. Familias completas participaron en la venta, convirtiendo esta actividad en una fuente de ingresos temporal.

Una de las comerciantes contó que aprendió a trenzar palmas desde niña gracias a su madre y que cada año llega a vender para apoyar la economía de su hogar, destacando que se trata de un negocio familiar y una tradición que se mantiene con el paso de los años.

La venta de palmas es parte de las tradiciones del Domingo de Ramos, fecha en la que los fieles católicos las llevan a bendecir durante las celebraciones religiosas que dan inicio a la Semana Santa.



Mira la programación en Red Uno Play