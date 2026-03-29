Presidente Paz: “La Pachamama quiere inversión con cuidado ambiental"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que las nuevas leyes que impulsa su gobierno serán presentadas de manera “abierta y transparente”, con el objetivo de evitar especulaciones y generar consenso con los distintos sectores.

“Que nadie diga que estamos metiendo algo de contrabando. Las leyes van a ser abiertas, reflexionadas con los sectores”, señaló, tras reunirse con ministros que ya entregaron propuestas normativas de cada área.

Entre las principales iniciativas, destacó la nueva ley de hidrocarburos, que —según explicó— buscará captar inversión y tecnología para generar mayores beneficios económicos para el país.

“La ley no tiene secreto, tiene que rendir frutos para los bolivianos”, sostuvo.

En la misma línea, mencionó la normativa en minería, planteando la necesidad de que Bolivia incremente significativamente sus ingresos en comparación con países vecinos como Perú y Chile.

“¿Por qué nuestros vecinos pueden mover grandes economías y nosotros no?”, cuestionó, al señalar que el país debe aspirar a mayores ingresos mediante una combinación entre inversión estatal y privada.

El mandatario también se refirió al equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, asegurando que su gobierno buscará promover inversiones responsables.

“La Pachamama quiere inversión, pero con cuidado medioambiental”, afirmó, criticando prácticas pasadas que —según dijo— provocaron daños bajo el argumento de protección ambiental.

Finalmente, remarcó que el objetivo de estas reformas es fortalecer la economía nacional y generar oportunidades para todos los bolivianos, sin beneficiar a un sector en particular.

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