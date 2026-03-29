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¿Feriado para recibir a la selección? Esto respondió el presidente

Rodrigo Paz destacó el trabajo del entrenador boliviano y el compromiso de los jóvenes futbolistas, a quienes consideró un ejemplo de fe y perseverancia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/03/2026 12:48

Foto: El presidente Rodrigo Paz. Red Uno.
La Paz

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Durante una declaración pública, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue consultado por un periodista sobre la posibilidad de declarar feriado en caso de recibir a la selección boliviana tras su reciente victoria.

Ante la pregunta, el Primer mandatario destacó el esfuerzo de la selección boliviana deseándole un próximo éxito en el partido que se disputará este martes.

“¿Por qué no creer que Bolivia puede ganar?”, señaló, destacando el trabajo del entrenador boliviano y el compromiso de los jóvenes futbolistas, a quienes consideró un ejemplo de fe y perseverancia.

El presidente también expresó su esperanza de que el equipo continúe dando alegrías al país en los próximos encuentros, sin adelantarse a resultados ni a posibles celebraciones.

“Lo que nos han dado ya es grandeza al país”, concluyó, enfocándose en el orgullo generado por la selección.

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