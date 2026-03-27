“Es un proceso con resultados”: Eduardo Villegas resalta la evolución del equipo nacional tras la victoria

En medio de la euforia que vive el país por el reciente triunfo de la selección, el entrenador Eduardo Villegas analizó el momento de la Selección de fútbol de Bolivia y destacó la fortaleza mental del grupo de cara al próximo compromiso internacional.

“El país está con una sonrisa de oreja a oreja, con satisfacción y tranquilidad”, expresó Villegas, quien remarcó que, pese a las dudas previas al partido, el equipo respondió con solidez dentro del campo de juego.

El estratega también valoró las decisiones técnicas durante el encuentro, especialmente los cambios realizados por el cuerpo técnico liderado por su hermano, Óscar Villegas.

“Leer el partido en momentos de alta presión no es sencillo, pero se tomaron decisiones acertadas y los jugadores respondieron de gran manera”, afirmó.

Villegas resaltó el rendimiento individual y colectivo del plantel, subrayando el esfuerzo físico y emocional de futbolistas como Miguel Terceros y Héctor Cuéllar, quienes —según indicó— terminaron el partido “plenamente agotados, pero con la misión cumplida”.

Sobre el próximo desafío, el técnico anticipó un encuentro exigente ante Selección de fútbol de Irak, aunque confía en una mejora en el rendimiento.

“Vamos a tener un equipo más pensante e inteligente para manejar el juego, con una inyección anímica muy alta”, sostuvo.

Asimismo, reveló que tuvo contacto previo con su hermano para desearle éxito antes del partido, destacando que el proceso actual ha logrado consolidar un rendimiento distinto en la selección.

“No es fruto de un solo partido, es un proceso que hoy muestra resultados positivos”, afirmó.

En su mensaje final, Villegas fue claro al dirigirse a los jugadores:

“Lo están haciendo bien y tienen que seguir haciéndolo bien. Nos faltan 90 minutos más. Que mantengan la humildad, eso es clave para sostener el rendimiento”.

El entrenador también reflexionó sobre el impacto del fútbol en el país, señalando que, en medio de conflictos sociales, estos triunfos generan unidad y alegría en la población.

“Se están provocando emociones muy altas para nuestro país, y eso nos deja felices”, concluyó.

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