¿Casa embrujada?: Ollas y estufa ‘cobran vida’ y siembran miedo en Brasil (VIDEO)

Una familia humilde en Brasil asegura estar atravesando momentos de angustia debido a lo que describen como una posible presencia demoníaca dentro de su vivienda, específicamente en la cocina.

Según el testimonio de los integrantes, desde hace varios días se registran fenómenos extraños que mantienen al hogar en constante temor e incertidumbre.

De acuerdo con la familia, ollas, calderos y otros utensilios se mueven solos, caen al suelo o golpean superficies sin que nadie los toque. Incluso aseguran que la estufa se sacude en algunos momentos, lo que ha generado preocupación y miedo entre los habitantes de la casa, quienes no encuentran una explicación lógica a lo que sucede.

Ante la situación, la familia ha solicitado ayuda espiritual y acudido a sacerdotes para que realicen oraciones y bendiciones dentro del hogar. Sin embargo, afirman que los fenómenos continúan, por lo que siguen buscando apoyo para recuperar la tranquilidad y sentirse seguros nuevamente en su vivienda.

Especialistas en fenómenos paranormales y líderes religiosos señalan que, en estos casos, además de la intervención espiritual, es importante descartar causas físicas o estructurales que puedan generar ruidos o movimientos extraños en la casa.

Las imágenes fueron difundidas en distintas plataformas digitales donde rápidamente se volvieron virales y provocaron todo tipo de reacciones entre los usuarios algunos manifestaron temor mientras que otros pusieron en duda la veracidad de lo ocurrido

Hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre el origen de lo que se observa en el video aunque el material continúa circulando en redes sociales y mantiene abierto el debate sobre lo sucedido en el interior de la vivienda.

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