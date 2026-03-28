Escalofriante video: Mujer descubre cómo un “fantasma” espía a su bebé

Un video publicado en TikTok desató una ola de reacciones y debate entre usuarios de redes sociales, luego de que una madre asegurara haber captado la presencia de un supuesto “fantasma” en la habitación de su bebé.

Según relató la usuaria que compartió la grabación, decidió instalar un monitor de seguridad al notar que su hijo se despertaba constantemente asustado y, en algunas ocasiones, aparecía destapado durante la noche. Lo que buscaba era entender qué ocurría mientras el pequeño dormía, sin imaginar lo que registraría la cámara.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa al bebé descansando en su cuna cuando, por unos segundos, aparece lo que muchos interpretan como el rostro de una mujer cerca del menor. Instantes después, la figura desaparece sin dejar rastro.

El material generó todo tipo de comentarios: mientras algunos usuarios aseguran que se trata de un fenómeno paranormal, otros sostienen que podría ser una ilusión óptica, un efecto de luz o incluso una manipulación digital. Hasta el momento, no existe una explicación oficial ni ha sido verificado por especialistas.

Más allá de la polémica, el video se convirtió en un fenómeno en TikTok, acumulando más de 16 millones de reproducciones y superando los 2 millones de “me gusta”, posicionándose como uno de los contenidos más comentados en los últimos días.

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