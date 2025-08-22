¡Escalofriante video! Captan presunta aparición de una mujer vestida de blanco en un centro comercial

Un video grabado por un guardia de seguridad supuestamente en un centro comercial de Santa Cruz de la Sierra despertó temor, curiosidad y una ola de comentarios en redes sociales. En las imágenes, difundidas que circulan, se observa a una mujer aparentemente despeinada, vestida de blanco y llorando desconsoladamente en un pasillo del establecimiento.

El detalle inquietante surge cuando, al hacer un acercamiento con la cámara, la figura parece asomarse desde detrás de un muro, como si observara directamente al vigilante que sostenía el teléfono. El movimiento y la apariencia de la mujer han llevado a muchos usuarios a especular que podría tratarse de una presencia fantasmal.

En las redes sociales, el video alcanzó miles de reproducciones y generó un intenso debate: algunos internautas sostienen que se trata de un montaje o una persona real en situación de vulnerabilidad, mientras que otros aseguraron que es evidencia de un fenómeno paranormal.

Sin embargo, el caso despertó el interés de curiosos y aficionados a lo paranormal, quienes relacionan la escena con leyendas urbanas de la “mujer de blanco” que rondan en diferentes ciudades de Bolivia y Latinoamérica.

La pregunta sigue abierta: ¿fue un fantasma o simplemente una persona real en circunstancias extrañas? Mientras tanto, el misterio continúa circulando en las redes, sumando reproducciones, teorías y comentarios que alimentan la incertidumbre.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play