El video viral de TikTok que aterroriza a todos: ¿Un fantasma persiguiendo a una joven en un hotel?

Una serie de videos aterradores, captados por las cámaras de seguridad de un hotel, encendió el debate en redes sociales y provocó escalofríos entre los internautas. Las imágenes muestran a una joven huésped que, visiblemente asustada, es aparentemente perseguida por una entidad invisible.

La grabación, que ha sido compartida en TikTok por la cuenta @4everfloe y ya cuenta con millones de reproducciones, muestra a la joven corriendo por un pasillo del hotel, gritando y buscando refugio en un ascensor. Las cámaras captan el momento en que ella entra frenéticamente al ascensor, intentando esconderse de algo que, a simple vista, no está ahí. La joven, con una expresión de pánico total, sale del ascensor segundos después y sigue su huida.

Lo que ha aterrorizado a miles de usuarios es lo que sucede a continuación: poco después de que la joven desapareciera de la escena, una extraña sombra o figura oscura aparece en el mismo pasillo, moviéndose de forma irregular. Esto ha llevado a muchos a teorizar que la joven estaba siendo perseguida por un “fantasma” o una presencia paranormal.

El incidente fue comparado por algunos usuarios con el misterioso caso de Elisa Lam, una joven que fue encontrada muerta en el tanque de agua de un hotel en 2013, después de que un video de seguridad la mostrara actuando de manera errática en un ascensor. Comentarios como “¿Es otro caso como el de Elisa Lam?” y “Algo la estaba persiguiendo cuando se fue corriendo” han llenado la sección de comentarios del video.

Si bien las autoridades del hotel no han emitido una declaración oficial, la grabación ha revivido la fascinación y el miedo por los sucesos paranormales, dejando a muchos preguntándose si la joven logró ponerse a salvo y si los hoteles esconden secretos mucho más aterradores de lo que imaginamos.

Mira la programación en Red Uno Play