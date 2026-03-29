¡Adiós, Punch! Foca se hace viral en internet por su amor a los patitos de goma (VIDEO)

Un tierno video compartido en Instagram por el New England Aquarium muestra a Reggae, una foca gris, nadando en su piscina y jugando amorosamente con patitos de hule. El animal no solo recoge los juguetes uno por uno, sino que los empuja con su hocico, los mantiene juntos e incluso parece “protegerlos”, lo que ha cautivado a miles de internautas.

Según especialistas en mamíferos marinos, las focas son animales altamente inteligentes y curiosos, con gran capacidad de aprendizaje. En acuarios y zoológicos, los cuidadores utilizan objetos flotantes como pelotas, aros o juguetes de goma para estimular la mente de los animales, prevenir el aburrimiento y promover su bienestar físico y emocional.

Este tipo de actividades forman parte del enriquecimiento ambiental, una práctica que recrea estímulos similares a los que los animales encuentran en la naturaleza, como la búsqueda de alimento, la exploración o la interacción con objetos. En el caso de Reggae, los patitos de goma forman parte de un juego cognitivo llamado “¡Encuéntralo!”, diseñado para que la foca distinga entre diferentes objetos y mantenga su mente activa.

“El juego no solo es divertido, sino que también ayuda a Reggae a mantenerse alerta y a ejercitar su memoria y habilidades cognitivas, explicó un vocero del New England Aquarium. Los juegos con objetos flotantes pueden incluso enseñar a las focas a clasificar por colores o formas”, añadieron.

En libertad, las focas pasan gran parte de su tiempo cazando, explorando y socializando, por lo que en cautiverio es fundamental recrear estas actividades a través de estímulos artificiales que fomenten su bienestar mental. Diversos estudios han demostrado que las focas poseen memoria a largo plazo, capacidad para resolver problemas y aprender rutinas complejas, lo que respalda la importancia del enriquecimiento ambiental en acuarios.

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