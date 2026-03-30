¿Qué cocinar sin carne? Conozca los precios del zapallo y otras opciones para el Viernes Santo

En la antesala de la Semana Santa, época en la que aumenta el consumo de alimentos sin carne, algunos productos básicos han registrado incrementos en su precio en los mercados de Santa Cruz de la Sierra, especialmente el tomate y la alverja.

Un recorrido por centros de abasto permitió verificar que, si bien el suministro de verduras provenientes de los Valles cruceños se mantiene, existen demoras en el traslado debido a dificultades en las carreteras, lo que ha impactado en los costos.

“Está llegando normal, hay todo”, señaló una comerciante consultada, aunque aclaró que los productos presentan retrasos por el estado del camino. “Demoran por el paso del camino que hay, pero está llegando”, explicó.

En cuanto a los precios, indicó que el tomate ha registrado un incremento de aproximadamente Bs 10 por caja, situándose actualmente entre Bs 50 y Bs 60.

La alverja, por su parte, es uno de los productos con mayor alza. Según la vendedora, el precio de dos arrobas oscila entre Bs 300 y Bs 350, mientras que la libra se comercializa entre Bs 8 y Bs 10. Además, señaló que el producto no llega en óptimas condiciones. “No está llegando bonita, está llegando mojada”, afirmó.

En contraste, otros alimentos mantienen estabilidad. El zapallo, por ejemplo, no ha sufrido variaciones y se vende entre Bs 4 y Bs 5 el kilo, o alrededor de Bs 1,50 por libra.

Respecto a la cebolla y el pimentón, también disponibles en los mercados, los comerciantes indicaron que el pimentón se comercializa en torno a Bs 100 la caja y hasta Bs 120 por bolsa, mientras que la docena puede encontrarse entre Bs 8 y Bs 15.

A pesar de la cercanía de la Semana Santa, los vendedores coinciden en que, por el momento, no se ha registrado un incremento generalizado en los productos más demandados durante esta temporada.

Sin embargo, advierten que la situación podría cambiar dependiendo de las condiciones de las rutas y la regularidad en el abastecimiento desde los Valles cruceños.

Mira la programación en Red Uno Play