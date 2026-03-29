Un inusual fenómeno natural transformó el paisaje en Australia, donde un cielo de tonalidad rojo intenso sorprendió a la población tras el avance del ciclón Narelle.

El evento ocurrió cuando el sistema meteorológico arrastró grandes cantidades de polvo desde zonas áridas hacia la costa, generando una densa nube con alto contenido de óxido de hierro que, al mezclarse con la humedad y las nubes, alteró la dispersión de la luz solar y tiñó el cielo de un tono rojizo.

Escenas de baja visibilidad y alarmaLocalidades como Denham, Exmouth y Shark Bay reportaron una drástica reducción de la visibilidad, oscuridad durante el día y un ambiente denso que dificultó la respiración.

Residentes describieron la situación como “apocalíptica” e “inquietante”, señalando que el cielo adquirió un tono rojo-anaranjado mientras el sol desaparecía detrás de una espesa capa de polvo.

Impacto del ciclón

El ciclón Narelle ingresó a la costa como un sistema de categoría tres, con vientos superiores a los 190 km/h, provocando además cortes de energía, interrupciones en el suministro de agua y fallas en las comunicaciones, especialmente en Exmouth y sus alrededores.

Otras zonas como Coral Bay, Carnarvon, Geraldton y Kalbarri registraron daños materiales menores.

Fenómeno explicadoEspecialistas indican que el color rojo del cielo se debe a la alta concentración de partículas de polvo ricas en óxido de hierro, que al dispersar la luz solar generan tonalidades rojizas intensas, especialmente en condiciones de nubosidad y humedad.

Las imágenes del fenómeno, ampliamente difundidas en redes sociales, muestran paisajes cubiertos por una luz rojiza y visibilidad casi nula, en una escena que impactó tanto a residentes como a turistas en la región.



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