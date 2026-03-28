Un violento asalto en la vivienda del cantante de música urbana Mario Emanuel de los Santos, conocido como “Ponte Perro”, derivó en una persecución policial, un enfrentamiento armado y la detención de dos sospechosos, además de un delincuente abatido.

El hecho ocurrió este viernes en una propiedad ubicada en Ituzaingó,en Buenos Aires donde los asaltantes sorprendieron al artista y a su pareja, a quienes maniataron mientras cometían el robo.

De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes escaparon del lugar en un vehículo gris que tenía pedido de secuestro por un robo previo. La fuga dio inicio a una intensa persecución que incluyó un intercambio de disparos con efectivos policiales.

El seguimiento terminó cuando el automóvil en el que huían los sospechosos chocó. En ese punto, uno de los asaltantes fue abatido, mientras que los otros dos intentaron continuar la huida a pie en medio de un amplio despliegue policial.

Durante el operativo, uno de los fugitivos tomó como rehén a una mujer de 50 años para evitar su captura. Tras varios minutos de tensión y negociación, el hombre accedió a rendirse. Salió del inmueble con la víctima por delante y fue rápidamente reducido por los agentes, quienes lograron poner a salvo a la mujer sin que resultara herida.

Las autoridades informaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente por homicidio agravado, además de antecedentes por robo, mientras que el segundo había salido recientemente de prisión y también registraba causas previas.

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