Ellos son seis de los 11 tripulantes que murieron en accidente aéreo en Colombia

Horas después de que se presentara un trágico accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) cayó segundos después de despegar, se conocieron las identidades de seis de los 11 tripulantes que murieron en el siniestro. La aeronave, según se ve en videos del momento, despegó del aeropuerto del municipio y, luego de alrededor de un minuto, cayó en zona rural.

Reporte de los hechos

Según el más reciente reporte de las Fuerzas Militares, había 128 personas a bordo: 117 pasajeros y 11 tripulantes. Por el momento se registran 66 personas fallecidas (6 de la FAC, 58 del Ejército y 2 policías), 57 heridos y un ileso, aunque la información sigue siendo preliminar.

Las personas heridas fueron atendidas en centros asistenciales de Puerto Leguízamo y Puerto Asís. De ellas, 48 fueron trasladadas a Bogotá, y las demás permanecen en Florencia y en el dispensario de las Fuerzas Militares. El comandante de la FAC, el Mayor General Carlos Fernando Silva Rueda, indicó que hasta el punto del accidente se trasladó un avión C-130 desde Bogotá con capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos, y detrás de él había un avión caza 295 con otras 24 camillas disponibles.

Personas presentes en el lugar vieron cómo la aeronave se incendió tras caer al suelo.

"La escena era bastante aterradora. La aeronave estaba envuelta en llamas. Estaban explotando, creo que proyectiles, granada. No sé qué tipo de material bélico llevaba, pero sí era bastante compleja la situación", aseguró el comandante de Bomberos de Puerto Leguízamo.

Por el momento no se conocen cuáles son las causas del accidente. Sin embargo, la Fiscalía General Penal Militar y Policial inició una investigación para determinar qué ocurrió. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que, tras una reunión con la cúpula militar y policial, se concluyó que la aeronave "se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada".

Fallecidos

Ellos son seis de los tripulantes que fallecieron en accidente

La FAC confirmó las identidades y los rostros de seis de las víctimas fatales del siniestro aéreo:

"Como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos. Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto".

Los fallecidos son:

TC. Amador Pinilla, Juan Pablo

MY. Fernández Camargo, Jaime Alexander

MY. Rojas Velandia, Natalia

ST. González Herrera, Julián David

T1. Méndez Torres, Javier Fernando

T2. Pinzon Reyes, Thonathan Stid

Por otro lado, la Policía confirmó el fallecimiento de dos uniformados: el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero de la Policía Carlos Elías.

Con información de Noticias Caracol.

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