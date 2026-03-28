Lo último que se sabe de Miguelito, Medina y Cuéllar para la final del martes

La duda apuntaba directamente a Diego Medina, Héctor Cuéllar y Miguel Terceros, piezas importantes del equipo de cara a la final del martes frente a Irak por el boleto al Mundial. Sin embargo, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, llevó tranquilidad al asegurar que no existen lesiones de gravedad y que todos estarán disponibles.

Desde Monterrey, Costa expresó su satisfacción por el triunfo y destacó el ambiente que rodea a la selección nacional.

“Contentos de estar en Monterrey después de una jornada tan emotiva… el fútbol boliviano une a todos los bolivianos”, afirmó.

El titular de la FBF remarcó que el equipo ya está enfocado plenamente en el siguiente desafío.

“Ahora debemos focalizarnos al 100% en nuestro próximo rival, Irak”, sostuvo, resaltando además la motivación del plantel y su convicción de lograr la clasificación.

Asimismo, valoró las decisiones asumidas en el proceso de renovación del equipo, haciendo énfasis en la inclusión de jóvenes talentos que hoy son determinantes.

“Hemos tomado medidas de alto riesgo… incorporar jóvenes que están marcando la diferencia”, explicó.

En el plano económico, Costa reveló que cerca del 50% de los ingresos por una eventual participación mundialista será destinado a jugadores y cuerpo técnico, como parte de un esquema de incentivos por resultados.

El dirigente subrayó la alta expectativa que genera el partido, con una demanda de entradas totalmente desbordada.

“No hay boletos, está todo saturado”, indicó.

Para cerrar, dejó el mensaje que todos esperaban: no hay bajas en la selección.

“Miguelito, Medina y Cuéllar están bien… todos están a disposición”, aseguró.

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