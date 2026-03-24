Jurado otorga $us 19,25 millones a víctima del excomediante Bill Cosby

Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Mónica, los jurados consideraron responsable al Cosby, de 88 años, por agresión sexual y asalto a Donna Motsinger.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, dijo en un correo electrónico que están decepcionados y que tienen plena intención de apelar el veredicto.

La decisión llegó casi cinco años después de que Cosby saliera de prisión en Pensilvania, cuando la Corte Suprema del estado anuló una condena penal basada en acusaciones similares.

La víctima

Motsinger había sido mesera en un restaurante en Sausalito, cerca de San Francisco, y afirmó en su demanda —presentada en 2023— que Cosby la invitó a su show de comedia en un teatro de la cercana San Carlos. Ambos tenían alrededor de 30 años en ese momento. Dijo que Cosby le dio vino y dos pastillas que ella creyó que eran aspirinas, y que entraba y salía de la conciencia mientras dos hombres la subían a una limusina.

“Se despertó en su casa sin ropa, excepto la ropa interior: sin blusa, sin sostén y sin pantalones”, dijo la demanda. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”.

Defensa de Cosby

En documentos judiciales, los abogados de Cosby argumentaron que las acusaciones se basaban casi por completo en especulación y suposiciones, y señalaron que Motsinger “admite libremente que no tiene idea de lo que ocurrió”.

Los jurados otorgaron a Motsinger US$ 17,5 millones por daños pasados y US$ 1,75 millones por daños futuros, incluidos “sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, pena, ansiedad, humillación y angustia emocional”. Deliberaron poco más de un día.

Podrían otorgar aún más en una fase de daños punitivos del juicio que comienza más tarde el lunes.

Cosby no testificó en el juicio, cuyos testigos incluyeron a Andrea Constand, la administradora deportiva de la Universidad de Temple por cuya agresión sexual Cosby fue condenado en un tribunal penal de Pensilvania en 2018. La Corte Suprema del estado anuló el veredicto y Cosby fue liberado tras cumplir casi tres años de una sentencia de entre tres y 10 años.

Motsinger hizo por primera vez sus acusaciones de forma anónima en una demanda de 2005 presentada por Constand.

The Associated Press normalmente no identifica a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente y consientan ser nombradas, como lo han hecho Constand y Motsinger.

Otras denuncias

En 2022, un jurado en Santa Mónica otorgó US$ 500.000 a una mujer que dijo que Cosby la agredió sexualmente en la Mansión Playboy cuando era adolescente, en 1975.

La demanda de Motsinger se hizo eco de acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual hechas por al menos 60 mujeres contra Cosby, todas las cuales él ha negado.

El excomediante y estrella de televisión, antes ampliamente conocido como “el papá de Estados Unidos”, se convirtió en la primera celebridad juzgada y condenada en la era del #MeToo, antes de que su condena fuera anulada de forma definitiva cuando un tribunal de apelaciones determinó que dio un testimonio incriminatorio en una declaración (deposición) solo después de creer que tenía inmunidad frente a un proceso penal. Con información de CNN en Español

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