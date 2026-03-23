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Cochabamba se prepara para el primer Día del Peatón de 2026: Reducirán permisos de circulación

La jornada ecológica del eje metropolitano se llevará a cabo el próximo 5 de abril. Las autoridades confirmaron que el trámite para vehículos excepcionales será 100% virtual.

Milen Saavedra

23/03/2026 22:15

Cochabamba se prepara para el primer Día del Peatón de 2026
Cochabamba, Bolivia

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Cochabamba ya tiene fecha para su primer encuentro ciudadano con el medio ambiente de este año. El próximo domingo 5 de abril, el eje metropolitano de la ciudad se transformará en un espacio exclusivo para peatones y ciclistas, en una jornada que busca reducir los niveles de contaminación y fomentar la actividad física.

Horarios y restricciones

De acuerdo con la normativa vigente para los meses de abril y diciembre, la restricción vehicular será de 9:00 a 18:00. Durante estas nueve horas, la circulación de vehículos motorizados estará prohibida, salvo aquellos que cuenten con una autorización excepcional.

Hevert Rojas, director de Movilidad Urbana, enfatizó que para esta primera edición del año se busca ser más estrictos: se otorgará una menor cantidad de permisos de circulación en comparación con versiones anteriores, con el fin de garantizar el espíritu ecológico de la fecha.

Digitalización y requisitos

Para quienes requieran circular por motivos de fuerza mayor, el proceso se mantendrá bajo la modalidad digital:

  • Plataforma: El trámite debe realizarse a través del portal Innova.

  • Sustentabilidad: No se requiere la presentación de documentos físicos ni papel, ya que todo el sistema está centralizado en línea.

  • Estado: Actualmente, la unidad de Movilidad Urbana se encuentra evaluando los requisitos y el sistema para habilitar las solicitudes en los próximos días.

"Ya no es necesario gastar papel ni ningún tipo de documentación física. Estamos coordinando con las instituciones para asegurar el control estricto de la jornada", señaló Rojas.

Actividades programadas

Aunque el lanzamiento oficial se realizará la próxima semana, ya se han adelantado algunos componentes clave de la agenda:

  • Caravana Ciclística: Encabezada por el Alcalde Municipal, recorrerá las principales vías de la ciudad.

  • En las Comunas: Se organizarán actividades deportivas y recreativas descentralizadas.

  • Eje Metropolitano: Otros municipios vecinos se sumarán con campañas de reforestación y festivales de juegos de antaño para rescatar las tradiciones locales.

Se recomienda a la población tomar las previsiones logísticas necesarias, ya que el transporte público y privado quedará suspendido durante la mayor parte del día.

 

 

 

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