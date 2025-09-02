La ciudad de Cochabamba se prepara para disfrutar de una nueva versión del Día del Peatón y la Bicicleta Nacional, que se celebrará este domingo 7 de septiembre, con actividades que se concentrarán principalmente en el corazón de la ciudad, el Paseo del Prado.

Desde las cero horas, la urbe cerrará sus vías al tráfico vehicular motorizado para dar paso a los peatones, ciclistas, familias y niños que vivirán una jornada destinada a promover la vida saludable y el respeto al medioambiente.

El evento central será la gran caravana ciclista, que en esta versión recorrerá 12.15 kilómetros, considerada una de las rutas más extensas de la historia de la actividad. La partida será desde la Avenida América Este y culminará en el Prado cochabambino, donde se desplegará un programa cargado de recreación y cultura.

Cochabamba se alista para vivir el Día del Peatón y la Bicicleta este domingo. Foto: Red Uno

“Es una de las caravanas más largas que vamos a tener. El recorrido está disponible en la página para que más personas se acoplen desde distintos puntos de la ciudad”, destacó Elvis Gutiérrez, director de Medio Ambiente.

Las actividades se concentrarán desde la Plaza Colón hasta la Avenida Simón López, sin presencia de ferias en las comunas, con el objetivo de unificar la celebración. En la Plaza de las Banderas se llevará a cabo un espectáculo diverso: en la mañana habrá actividades dirigidas a niños y jóvenes; al mediodía, música, ballet, danzas folclóricas y sport dance, cerrando a las 14:00 horas.

La programación terminará temprano en consideración a los adultos mayores que residen en la zona, quienes solicitaron evitar ruidos prolongados.

