La búsqueda terminó en tragedia. El Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB) rescató el cuerpo sin vida del joven de 22 años que había desaparecido en el río Ichoa, en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba.

El muchacho, identificado como Kevin, se encontraba nadando junto a su hermano la tarde del lunes cuando fue arrastrado por la fuerte corriente. Desde entonces, rescatistas, bomberos y policías desplegaron intensos operativos para dar con su paradero.

Hallan sin vida a joven desaparecido en el río Ichoa, en el Trópico de Cochabamba. Foto: SBRAB

Finalmente, este martes el cuerpo fue hallado y recuperado por efectivos del SBRAB. En el lugar, familiares del joven se hicieron presentes y, entre lágrimas, lamentaron la irreparable pérdida.

El caso ha generado consternación en la región, donde pobladores piden mayor precaución en los ríos del Trópico, que suelen registrar corrientes peligrosas.

