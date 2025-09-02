TEMAS DE HOY:
LOS BALCANES joven desaparecido en el río Ichoa zoofilia en Punata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas

Participarán 72 bandas y más de 10.000 estudiantes.

Ligia Portillo

02/09/2025 11:03

“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba se viste de fiesta en septiembre. Mes de efemérides, aniversarios y celebraciones, la ciudad se prepara para un momento muy especial: el cuarto concurso departamental de bandas escolares, que promete llenar de música y color las calles y plazas de la región.

En el patio del colegio Buenas Nuevas, uno de los más de 70 centros educativos participantes, los estudiantes afinan instrumentos y repasan coreografías con la emoción a flor de piel. “Así es, chicos, así es”, anima una escolar mientras la banda se prepara para demostrar sus destrezas musicales. Cada ensayo es un espectáculo, y cada acorde refleja semanas de dedicación.

Giovanni Cosío, director departamental de deporte y parte del equipo organizador, confirmó la magnitud del evento: “Participarán 72 bandas y más de 10.000 estudiantes. La competencia se realizará jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esperamos que toda la población cochabambina se acerque a apoyar a sus bandas y unidades educativas”, señaló. Las categorías del concurso incluyen junior, semiprofesional, aficionados y autóctonos, garantizando la diversidad y el talento musical de los jóvenes.

“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas. Foto: Red Uno
“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas. Foto: Red Uno

En el colegio Elena Arce, la profesora de música Elena Arce comenta que sus estudiantes ensayan entre 6 y 8 horas semanales, en horarios de tarde para no interferir con sus clases. “El año pasado fue nuestra primera participación, y este año estamos mucho más preparados. Vamos directos al podio”, aseguró con orgullo. La dedicación se refleja en cada nota, en cada compás, y en la energía que los jóvenes proyectan al tocar.

“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas. Foto: Red Uno

Más allá de la competencia, el concurso de bandas busca integrar al departamento a través de la música, generando un espacio donde estudiantes, docentes y padres de familia se unan en torno a la creatividad y el talento. Este septiembre, Cochabamba no solo celebra su historia y tradición, sino también la pasión y esfuerzo de sus jóvenes músicos.

El lanzamiento oficial del concurso marca el inicio de un espectáculo que promete innovación en estilos, ritmos y arreglos, dejando claro que la música estudiantil tiene un lugar destacado en la efeméride departamental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD