Cochabamba se viste de fiesta en septiembre. Mes de efemérides, aniversarios y celebraciones, la ciudad se prepara para un momento muy especial: el cuarto concurso departamental de bandas escolares, que promete llenar de música y color las calles y plazas de la región.

En el patio del colegio Buenas Nuevas, uno de los más de 70 centros educativos participantes, los estudiantes afinan instrumentos y repasan coreografías con la emoción a flor de piel. “Así es, chicos, así es”, anima una escolar mientras la banda se prepara para demostrar sus destrezas musicales. Cada ensayo es un espectáculo, y cada acorde refleja semanas de dedicación.

Giovanni Cosío, director departamental de deporte y parte del equipo organizador, confirmó la magnitud del evento: “Participarán 72 bandas y más de 10.000 estudiantes. La competencia se realizará jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esperamos que toda la población cochabambina se acerque a apoyar a sus bandas y unidades educativas”, señaló. Las categorías del concurso incluyen junior, semiprofesional, aficionados y autóctonos, garantizando la diversidad y el talento musical de los jóvenes.

“¡Que suene la música!": Cochabamba se prepara para su concurso departamental de bandas. Foto: Red Uno

En el colegio Elena Arce, la profesora de música Elena Arce comenta que sus estudiantes ensayan entre 6 y 8 horas semanales, en horarios de tarde para no interferir con sus clases. “El año pasado fue nuestra primera participación, y este año estamos mucho más preparados. Vamos directos al podio”, aseguró con orgullo. La dedicación se refleja en cada nota, en cada compás, y en la energía que los jóvenes proyectan al tocar.

Más allá de la competencia, el concurso de bandas busca integrar al departamento a través de la música, generando un espacio donde estudiantes, docentes y padres de familia se unan en torno a la creatividad y el talento. Este septiembre, Cochabamba no solo celebra su historia y tradición, sino también la pasión y esfuerzo de sus jóvenes músicos.

El lanzamiento oficial del concurso marca el inicio de un espectáculo que promete innovación en estilos, ritmos y arreglos, dejando claro que la música estudiantil tiene un lugar destacado en la efeméride departamental.

