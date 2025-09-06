Cochabamba se alista para su segundo Día del Peatón del año con estrictos controles

La ciudad de Cochabamba se prepara para su segundo Día del Peatón y del Ciclista del año, una jornada que se celebrará este domingo 7 de septiembre con la restricción total de vehículos motorizados desde las 00:00 hasta las 18:00 horas. Según Hever Rojas, director de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal, el objetivo es permitir que la ciudadanía se apropie de las calles y disfrute de un ambiente libre de polución y ruido.

Permisos restringidos y controles rigurosos

Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la norma, el municipio ha autorizado la circulación de solo 295 vehículos de emergencia o de servicios esenciales. De casi 480 solicitudes recibidas, más de la mitad fueron denegadas por no justificar la necesidad de circular.

"Quienes ya cuentan con los permisos de circulación deben colocarlos en el parabrisas delantero para que la Guardia Municipal y otras autoridades puedan verificar su autenticidad", explicó Rojas. Además, hizo un llamado a los conductores autorizados a circular a una velocidad máxima de 30 km/h y a solo 10 km/h en zonas con alta afluencia de peatones y ciclistas.

Sanciones para quienes incumplan la norma

El control será estricto. Se establecerán más de 60 puntos de control y se contará con el apoyo de grúas. Aquellos conductores sorprendidos circulando sin la debida autorización verán sus vehículos retenidos y llevados a postas municipales.

Para recuperar el vehículo, los infractores deberán pagar un costo de Bs 100 para autos y Bs 50 para motocicletas, correspondiente al servicio de traslado con la grúa. Aunque la normativa no establece una multa económica, los vehículos no podrán ser retirados hasta las 18:00 horas, cuando finalice la jornada. "El cochabambino se ha apropiado de esta jornada, y eso es lo que queremos garantizar, evitando la circulación de vehículos", indicó Rojas.

Mira la programación en Red Uno Play