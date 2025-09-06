Bolivia se prepara para el Día del Peatón: Cochabamba y La Paz anuncian actividades y fuertes restricciones

Este domingo, Bolivia se une en la celebración del Día Nacional del Peatón y la Bicicleta, una jornada ecológica que nació en Cochabamba y se replica en todo el país. Durante 18 horas, desde las 00:00 hasta las 18:00, la circulación de todo tipo de motorizados estará prohibida, dando un respiro al medioambiente.

Cochabamba se alista para una jornada en familia

En la capital valluna, la Alcaldía ha preparado un sinfín de actividades para que las familias disfruten al aire libre. Habrá caravanas ciclísticas, juegos de antaño, música y exposiciones. Particularmente, en la zona de El Prado se realizarán conciertos y muestras artísticas, mientras que en el municipio de Sacaba se han programado juegos y bailes tradicionales.

Las autoridades han recordado las principales restricciones para la jornada: la prohibición total de la circulación de vehículos, incluidas las motocicletas eléctricas, y la prohibición estricta de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Solo se han habilitado permisos de circulación para casos de extrema emergencia y para empresas con producción ininterrumpida.

Terminales de buses con alta afluencia y horarios especiales

Con la inminente llegada del Día del Peatón, las terminales de buses de Cochabamba y La Paz han ajustado sus horarios, provocando una alta afluencia de pasajeros.

En Cochabamba, la última salida de buses de este sábado es a las 19:00, con destino a Oruro. La terminal permanecerá abierta hasta las 23:00 para la llegada de pasajeros, y los viajes se reanudarán a las 18:00 del domingo. Empresas de transporte informaron que muchos buses están retenidos en las gasolineras por la falta de diésel, lo que ha limitado la cantidad de viajes.

En La Paz, la situación es similar, pero con cierres más tempranos. Según Tránsito de la Terminal de Buses, Fidel Monasterios, las salidas a Santa Cruz, Tarija, Sucre, Potosí y Uyuni ya se cerraron, y el último bus hacia Oruro partirá a las 18:00 de hoy. La terminal de La Paz cerrará sus puertas a las 22:00 y reabrirá el domingo a las 17:00 para reanudar los viajes interdepartamentales.

La Paz con operativos y multas

El Gobierno Municipal de La Paz ha coordinado operativos de control. Se han emitido 350 permisos de circulación, pero los vehículos autorizados no deben exceder los 20 km/h. La multa para los infractores que circulen sin permiso es de 300 bolivianos.

Gonzalo Barrientos, secretario de Gobernabilidad, confirmó que se han preparado diversas actividades deportivas en los nueve macrodistritos y todas las avenidas estarán habilitadas para que las familias disfruten la jornada. Además, se han dispuesto servicios de emergencia para cualquier eventualidad, con números de atención a la salud (167) y emergencias en barrios (114).

