Día del Peatón en La Paz: prohíben circular sin permiso y aplicarán multas

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que se aprobaron 300 permisos especiales de circulación vehicular para este domingo 7 de septiembre, durante la celebración del Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra.

Según el director municipal de Regulación de Movilidad, Luis Oliden, se recibieron unas 500 solicitudes, pero solo se autorizaron aquellas consideradas prioritarias.

“Se priorizaron instituciones públicas, servicios básicos y emergencias”, explicó Oliden.

La jornada, que se celebra a nivel nacional, implica la restricción del tráfico motorizado para fomentar actividades al aire libre, movilidad activa y uso del espacio público.

Sanciones por infringir las restricciones

Las autoridades advirtieron que las movilidades no autorizadas serán retenidas y se aplicará una multa de Bs 300.

“Quienes sean retenidos por la Policía o la Guardia Municipal permanecerán inmovilizados hasta las 17:00 y podrán recuperar sus vehículos únicamente después de cancelar la sanción”, indicó el secretario de Movilidad, Erick Millares.

Recomendaciones para la jornada

Desde la Alcaldía de La Paz recordaron que el objetivo de la jornada es garantizar el orden, fomentar la conciencia ambiental y promover hábitos saludables.

También emitieron una recomendación para quienes cuenten con permisos especiales: “Los conductores deben manejar a 30 kilómetros por hora y respetar el sentido de la vía”, subrayaron.

