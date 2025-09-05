Suspenden audiencia de Arturo Murillo por el caso gases hasta este sábado

La audiencia que debía instalarse este viernes a Hrs. 13:45 en contra del exministro Arturo Murillo, por el caso gases lacrimógenes, fue suspendida hasta este sábado por la mañana en la ciudad de La Paz.

Según el procurador general del Estado, Ricardo Condori, a poco de instalarse la audiencia, se habría informado acerca de ‘algunas situaciones’ que la defensa del exministro solicitó tiempo para la revisión.

Por lo cual, el tribunal que conoció el caso, determinó suspender y reprogramar la audiencia por el caso gases, hasta este sábado 6 de septiembre.

“Hoy en la mañana se le ha notificado con una sentencia. No me he impuesto todavía detenidamente a leerlo, estoy atendiendo primero la cuestión cautelar y los primeros trámites de estos procesos. Pero vamos a leer el contenido de esa sentencia, vamos a leer cómo se ha hecho un juicio en su ausencia y no sé cómo se ha podido defender materialmente si él no estuvo jamás enterado del juicio en sí”, afirmó el abogado de Murillo.

La primera audiencia está programada para las Hrs. 09:00 de manera presencial y para las 10:30 la segunda audiencia de forma virtual.

Inicialmente, la audiencia se había programado para las Hrs. 13:45 de manera presencial, por lo que Murillo fue trasladado en una patrulla hasta el juzgado desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play