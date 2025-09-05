Las primeras palabras de Murillo: “Feliz de estar en Bolivia para ver el entierro del MAS”

Tras que se determinará la suspensión de la audiencia por el caso gases hasta este sábado, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, brindó algunas palabras a Red Uno poco antes de subirse a la patrulla que le retornaría a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

“Señor Murillo ¿algo que tenga que decir?”, señalaba la preguntada del periodista de la Red Naranja, y este pidió unos segundos para responder.

“Feliz de estar en Bolivia, de regreso para ver el entierro del MAS”, expresó Murillo y subió a la patrulla custodiado por policías.

La audiencia por el caso gases que debía instalarse este viernes, se suspendió y reprogramó para el día de mañana, sábado 6 de septiembre a las 09:00 de manera presencial, posteriormente, formará parte de otra audiencia virtual a las 10:30.

