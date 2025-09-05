TEMAS DE HOY:
Las primeras palabras de Murillo: “Feliz de estar en Bolivia para ver el entierro del MAS”

Video: El exministro brindó algunas palabras a los medios a su salida del juzgado.

Silvia Sanchez

05/09/2025 16:49

Foto Red Uno - Víctor Mendizábal
La Paz, Bolivia

Tras que se determinará la suspensión de la audiencia por el caso gases hasta este sábado, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, brindó algunas palabras a Red Uno poco antes de subirse a la patrulla que le retornaría a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

“Señor Murillo ¿algo que tenga que decir?”, señalaba la preguntada del periodista de la Red Naranja, y este pidió unos segundos para responder.

Feliz de estar en Bolivia, de regreso para ver el entierro del MAS”, expresó Murillo y subió a la patrulla custodiado por policías.

La audiencia por el caso gases que debía instalarse este viernes, se suspendió y reprogramó para el día de mañana, sábado 6 de septiembre a las 09:00 de manera presencial, posteriormente, formará parte de otra audiencia virtual a las 10:30.

