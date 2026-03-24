Asciende a 66 la cifra de militares fallecidos tras caída del avión Hércules en Colombia

La cifra oficial de fallecidos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, se ha actualizado a 66 víctimas mortales. Los equipos de búsqueda y rescate confirmaron el saldo final tras alcanzar el epicentro del siniestro en una zona de difícil acceso selvático.

El grupo de fallecidos está compuesto por 58 integrantes del Ejército, seis miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos efectivos de la Policía Nacional. Esta pérdida representa uno de los golpes más contundentes para las fuerzas de seguridad en operaciones de transporte logístico reciente.

El incidente ocurre tras los informes previos que alertaban sobre la pérdida de contacto con la aeronave mientras cubría una ruta estratégica hacia el sur del país. Los registros de navegación indicaron una caída abrupta de altitud momentos antes de que se activaran los protocolos de emergencia en la base aérea más cercana.

Actualmente, las autoridades técnicas centran sus esfuerzos en recuperar la cajas negra para esclarecer las causas mecánicas o climáticas que provocaron el desplome. El área permanece bajo estricto control militar para facilitar las labores de peritaje y el traslado de los restos hacia las principales ciudades del país.

Mira la programación en Red Uno Play