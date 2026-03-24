Impactante video: Maniobra extrema de un conductor evitó una tragedia fatal en plena avenida

Un dramático episodio que pudo terminar en tragedia sacudió recientemente a la ciudad de Pilar, en Paraguay, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo y quedó tendido sobre el asfalto. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento exacto en que una camioneta roja realizó un giro brusco para evitar el impacto directo contra el conductor caído y su pasajero.

La maniobra de emergencia permitió que el automovilista esquivara al joven que se encontraba en el pavimento tras un presunto resbalón. Pese a la espectacularidad de la acción, los ocupantes de la motocicleta lograron ponerse en pie rápidamente sin presentar lesiones de gravedad.

La rápida reacción del conductor tuvo consecuencias materiales, ya que al desviar su trayectoria impactó violentamente contra una fila de motocicletas estacionadas sobre la vereda. El incidente dejó un saldo de tres biciclos con daños considerables, aunque afortunadamente no se registraron víctimas que lamentar en el sitio.

El suceso se volvió viral rápidamente debido a la precisión técnica demostrada por el conductor de la camioneta en condiciones de asfalto resbaladizo.

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