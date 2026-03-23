¡Indignante! Delincuentes atacan brutalmente a un escolar mientras almorzaba una salchipapa (Video)

Un hecho de extrema violencia sacudió la tranquilidad del distrito de Los Olivos, en Lima, Perú, cuando un estudiante de secundaria fue atacado brutalmente mientras almorzaba en los exteriores de un restaurante. El menor se encontraba consumiendo una salchipapa en un establecimiento cuando, al promediar el mediodía, fue abordado por dos delincuentes que actuaron con total ferocidad para despojarlo de sus pertenencias.

Las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia del local muestran la crueldad del ataque. Uno de los malhechores sorprendió al escolar por la espalda aplicándole la técnica del "cogoteo", mientras le propinaba varios golpes para evitar que opusiera resistencia. De forma simultánea, su cómplice aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para sustraer su teléfono celular y su mochila de la mesa. A pesar de que el estudiante intentó defenderse en un primer momento, la agresividad de los sujetos lo dejó en estado de shock tras el robo.

Vea el video:

Trabajadores del restaurante expresaron su consternación ante lo sucedido, señalando que es la primera vez que ocurre un asalto de esta magnitud dentro del local. Según los testimonios, el atraco duró apenas unos segundos y los delincuentes huyeron con rumbo desconocido inmediatamente después de cumplir su objetivo. La comunidad educativa y los residentes del sector han manifestado su temor, exigiendo que las autoridades utilicen los videos de seguridad para identificar a los responsables, quienes también serían menores de edad según los primeros reportes.

A pesar de la gravedad de la agresión y de que la Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso de oficio, se conoció que hasta el momento no se ha formalizado una denuncia por parte de la víctima. No obstante, los vecinos han hecho un llamado público para reforzar el patrullaje en las inmediaciones de los centros educativos y comercios, denunciando que la inseguridad ciudadana está alcanzando niveles alarmantes, afectando incluso a los menores en sus momentos de descanso.

Con datos de Latina Noticia, N60 y 24 Horas.

Mira la programación en Red Uno Play