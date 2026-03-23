¡Estaban vacías! Cajas fuertes de Marset generan polémica tras ser abiertas

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, lanzó una dura crítica contra las autoridades tras la apertura pública de dos de las cajas fuertes de Sebastián Marset.

“Es una vergüenza lo que estamos viviendo en este momento, nos están haciendo pasar vergüenza internacional con lo que acaba de ocurrir”, sentenció el dirigente ante la prensa.

Zambrana lamentó que el esfuerzo coordinado con organismos de inteligencia extranjeros se viera empañado por la supuesta corrupción interna. Según sus palabras, un operativo que contaba con el respaldo de Paraguay, Estados Unidos y la DEA “se embroma todo por una angurria y la ambición de querer adueñarse de todo”.

La denuncia del líder cívico apunta directamente a la desaparición de objetos de alto valor que debían estar bajo resguardo judicial.

“Han allanado casas, quintas y se han robado todo; se han robado 3 millones de dólares en relojes, ¿qué es esta locura?”, cuestionó indignado.

Finalmente, el vocero señaló la responsabilidad compartida entre los uniformados y los fiscales que lideraron las incursiones. “Aquí se sabe que en el Ministerio Público y la Policía han cometido delitos al haber sustraído y no tener nada qué mostrarle al pueblo boliviano”, concluyó.

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