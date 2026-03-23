Dictan 120 días de detención preventiva para dos acusados por robo en quinta vinculada a Marset

Dos personas fueron enviadas con detención preventiva por 120 días a la cárcel de Palmasola, tras ser vinculados a un presunto robo ocurrido en una quinta relacionada con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, en Santa Cruz.

La medida fue determinada por una jueza, quien valoró distintos elementos presentados durante la audiencia cautelar. Según explicó Joel Lara, abogado de los imputados, la decisión se basó principalmente en que ambos no cuentan con un domicilio fijo, ya que viven en alquiler, y en la falta de un trabajo estable, debido a que se desempeñan de manera eventual en labores de albañilería y jardinería.

El jurista sostuvo que sus defendidos no tienen participación directa en el hecho investigado. Si bien reconoció que habrían descargado algunos objetos de un vehículo, aseguró que no fueron quienes ejecutaron el supuesto robo ni tuvieron control sobre la situación.

“Ellos fueron contratados de manera indirecta, no fueron contactados directamente. Cumplían un rol de trabajo”, afirmó Lara, quien añadió que los acusados llegaron al lugar por intermedio de familiares.

En ese contexto, el abogado insistió en que sus clientes no tienen responsabilidad en el delito y cuestionó los elementos que derivaron en su detención preventiva.

Por este mismo caso, ya existen otras tres personas recluidas en el penal de Palmasola, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la participación de todos los involucrados en el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play