TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Policías enmanillados Balacera

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dictan 120 días de detención preventiva para dos acusados por robo en quinta vinculada a Marset

Según explicó el abogado de los imputados, la decisión se basó principalmente en que ambos no cuentan con un domicilio fijo, ni trabajo estable, debido a que se desempeñan de manera eventual en labores de albañilería y jardinería.

Charles Muñoz Flores

23/03/2026 15:33

Cárcel para dos acusados por robo en quinta vinculada a Marset. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

Escuchar esta nota

Dos personas fueron enviadas con detención preventiva por 120 días a la cárcel de Palmasola, tras ser vinculados a un presunto robo ocurrido en una quinta relacionada con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, en Santa Cruz.

La medida fue determinada por una jueza, quien valoró distintos elementos presentados durante la audiencia cautelar. Según explicó Joel Lara, abogado de los imputados, la decisión se basó principalmente en que ambos no cuentan con un domicilio fijo, ya que viven en alquiler, y en la falta de un trabajo estable, debido a que se desempeñan de manera eventual en labores de albañilería y jardinería.

El jurista sostuvo que sus defendidos no tienen participación directa en el hecho investigado. Si bien reconoció que habrían descargado algunos objetos de un vehículo, aseguró que no fueron quienes ejecutaron el supuesto robo ni tuvieron control sobre la situación.

“Ellos fueron contratados de manera indirecta, no fueron contactados directamente. Cumplían un rol de trabajo”, afirmó Lara, quien añadió que los acusados llegaron al lugar por intermedio de familiares.

En ese contexto, el abogado insistió en que sus clientes no tienen responsabilidad en el delito y cuestionó los elementos que derivaron en su detención preventiva.

Por este mismo caso, ya existen otras tres personas recluidas en el penal de Palmasola, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la participación de todos los involucrados en el hecho.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD