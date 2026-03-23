Arranca el conteo en Santa Cruz: 5% de avance y resultados en 72 horas

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) inició el cómputo oficial de votos en su centro instalado en Fexpocruz, en el marco de las elecciones subnacionales.

Hasta las 14:34 de este lunes, el avance del conteo alcanza el 5,6% de actas validadas, según el reporte oficial del órgano electoral, que es transmitido en directo a través de su cuenta en Facebook.

El proceso de cómputo se desarrolla bajo supervisión de delegados de organizaciones políticas, con el objetivo de garantizar la transparencia en la consolidación de resultados.

Se prevé que el avance del cómputo continúe de manera progresiva durante las próximas horas, en un proceso que podría extenderse por varios días conforme a los plazos establecidos por la normativa electoral.

De acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los resultados oficiales serán entregados en el lapso de las próximas 72 horas, pese a que la ley establece un plazo de siete días.

Mira la programación en Red Uno Play