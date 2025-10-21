TEMAS DE HOY:
Cuentista del tío apuñaló a su esposo Infanticidio

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Santa Cruz alcanza el 96% del cómputo de actas

De acuerdo con datos del TED, este martes se tiene previsto concluir el trabajo que inició el domingo 19 de octubre.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/10/2025 8:59

Escuchar esta nota

Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental Santa Cruz (TED), informó que el conteo de actas registra un 96% y estiman concluir esta tarea hasta el mediodía de este martes 21 de octubre.

Hemos computado 8.760, de un total de 9.115 actas, por ende, hoy concluimos el 100% del cómputo de las actas y el resultado muestra que en Santa Cruz gana Libre con el 61,55% y el PDC obtuvo el 38,45% de los votos”, indicó Claros.

Agregó que el trabajo se lo viene realizando en el centro de cómputo sin ningún problema, es más, las actividades se han realizado en compañía con los delegados de Libre y PDC, que participaron en el juzgamiento en cada de una de las mesas que corresponden en la sala plena

Santa Cruz podría convertirse en el sexto departamento en concluir el cómputo de las actas a escala nacional, después de que lo hicieran Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando y Potosí.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD