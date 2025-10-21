Santa Cruz alcanza el 96% del cómputo de actas

Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental Santa Cruz (TED), informó que el conteo de actas registra un 96% y estiman concluir esta tarea hasta el mediodía de este martes 21 de octubre.

“Hemos computado 8.760, de un total de 9.115 actas, por ende, hoy concluimos el 100% del cómputo de las actas y el resultado muestra que en Santa Cruz gana Libre con el 61,55% y el PDC obtuvo el 38,45% de los votos”, indicó Claros.

Agregó que el trabajo se lo viene realizando en el centro de cómputo sin ningún problema, es más, las actividades se han realizado en compañía con los delegados de Libre y PDC, que participaron en el juzgamiento en cada de una de las mesas que corresponden en la sala plena

Santa Cruz podría convertirse en el sexto departamento en concluir el cómputo de las actas a escala nacional, después de que lo hicieran Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando y Potosí.

