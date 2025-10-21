Cuatro departamentos concluyen cómputo oficial: el PDC gana en tres y Libre en uno

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Oruro, Tarija, Chuquisaca y Pando concluyeron el 100% del cómputo de sus actas, marcando un significativo avance en el conteo oficial de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025 en Bolivia. La tendencia inicial muestra una polarización en el país, con una clara ventaja departamental para el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Resultados y tendencia por departamento

De los cuatro departamentos que han cerrado sus cómputos, el PDC se adjudicó la victoria en tres, mientras que la alianza Libre logró imponerse por la mínima en uno:

Departamento Ganador Porcentaje Perdedor Porcentaje Oruro PDC 60,36% (185.452 votos) Libre 39,64% (121.782 votos) Chuquisaca PDC 53,72% (162.429 votos) Libre 46,28% (139.958 votos) Pando PDC 54,83% (33.736 votos) Libre 45,17% (27.796 votos) Tarija Libre 50,31% (159.195 votos) PDC 49,69% (157.237 votos)

El resultado más holgado para el PDC se registró en Oruro, que fue el primer departamento en concluir su recuento a las 11:00 de este lunes. Por otro lado, Tarija mostró la competencia más reñida, donde Libre se impuso por menos de un punto porcentual.

Cómputo en Oruro

Cómputo en Chuquisaca

Cómputo en Pando

Cómputo en Tarija

El proceso: transparencia y participación

Los cierres de cómputo en los cuatro departamentos fueron destacables por la alta participación ciudadana y el compromiso con la transparencia institucional, según reportes del OEP y su medio Fuente Directa.

Chuquisaca demoró 26 horas en una sesión maratónica, culminando con la llegada de las últimas 11 maletas electorales desde municipios alejados. El presidente del TED, Mauricio del Río, resaltó la presencia de observadores electorales y delegados políticos que "dan fe del trabajo realizado".

Tarija finalizó su recuento al mediodía. El presidente del TED, Oscar Gutiérrez, enfatizó que cada acta fue publicada en tiempo real en la plataforma oficial, garantizando un seguimiento directo por parte de la ciudadanía, que alcanzó una participación del 84,64%.

Los procesos contaron con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales (incluyendo la Unión Europea y la OEA), delegados de partidos políticos, y el resguardo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

La conclusión del cómputo en estas cuatro regiones acerca al país a conocer el resultado final de la contienda presidencial, con la expectativa puesta ahora en los resultados de los departamentos restantes.

