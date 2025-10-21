Avanza investigación por secuestro en el Urubó: Víctimas declararán el miércoles

El Ministerio Público confirmó que las dos presuntas víctimas de secuestro en un condominio privado del Urubó prestarán su declaración este miércoles. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, brindó detalles sobre el caso.

Según explicó el fiscal, las investigaciones se iniciaron de manera inmediata tras conocerse el hecho ocurrido el pasado sábado. “Un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro irrumpieron en un condominio privado en el Urubó y entraron a un domicilio, privando de libertad a dos personas, un hombre y una mujer”, indicó Zeballos.

El Ministerio Público, junto a la Policía Boliviana, acudió rápidamente al lugar para realizar un registro y tomar declaraciones de testigos, entre ellos guardias de seguridad y otras personas presentes durante el incidente. “Aparentemente, las personas que irrumpieron serían de nacionalidad extranjera”, añadió.

En relación a la declaración de alias “El Colla” sobre la presencia de Marset en Santa Cruz, el fiscal indicó que “es importante que esta declaración sea plasmada en un acta que forme parte del cuaderno de investigación”.

Las víctimas están citadas para prestar su testimonio el miércoles, lo que será clave para avanzar en las investigaciones y esclarecer los hechos.

