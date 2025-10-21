TEMAS DE HOY:
Robo a mano armada Jornada electoral Abuso a menor

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Avanza investigación por secuestro en el Urubó: Víctimas declararán el miércoles

El fiscal departamental aseguró que las pesquisas se iniciaron inmediatamente después del hecho y ahora se espera la testificación de las víctimas para avanzar con la identificación de los responsables.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 21:44

El crimen ocurrió en la zona de El Urubó.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público confirmó que las dos presuntas víctimas de secuestro en un condominio privado del Urubó prestarán su declaración este miércoles. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, brindó detalles sobre el caso.

Según explicó el fiscal, las investigaciones se iniciaron de manera inmediata tras conocerse el hecho ocurrido el pasado sábado. “Un grupo de personas encapuchadas y vestidas de negro irrumpieron en un condominio privado en el Urubó y entraron a un domicilio, privando de libertad a dos personas, un hombre y una mujer”, indicó Zeballos.

El Ministerio Público, junto a la Policía Boliviana, acudió rápidamente al lugar para realizar un registro y tomar declaraciones de testigos, entre ellos guardias de seguridad y otras personas presentes durante el incidente. “Aparentemente, las personas que irrumpieron serían de nacionalidad extranjera”, añadió.

En relación a la declaración de alias “El Colla” sobre la presencia de Marset en Santa Cruz, el fiscal indicó que “es importante que esta declaración sea plasmada en un acta que forme parte del cuaderno de investigación”.

Las víctimas están citadas para prestar su testimonio el miércoles, lo que será clave para avanzar en las investigaciones y esclarecer los hechos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD