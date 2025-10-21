TEMAS DE HOY:
Felcc intensifica la búsqueda de secuestradores en El Urubó; investigan vínculo con Sebastián Marset

Mujer y su chofer fueron raptados el sábado; la víctima sería expareja de alias “El Colla”, vinculado a Sebastián Marset.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 21:07

Santa Cruz, Bolivia

Unidades especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentran movilizadas en la zona de El Urubó, tras el violento secuestro de una mujer y su chofer el pasado sábado. La víctima sería expareja de alias "El Colla", presunto testaferro del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Ambas personas fueron liberadas horas después del hecho, y actualmente las investigaciones apuntan a esclarecer los móviles del crimen, así como identificar a los responsables.

“Estamos realizando distintas labores en la zona de El Urubó, tras las personas que perpetraron un hecho tipificado como privación de libertad, entre otros delitos que están en investigación”, informó el director de la Felcc.

Como parte del operativo, se están revisando las cámaras de seguridad del sector para determinar cuántos vehículos participaron en el secuestro. Durante la jornada del lunes, se interceptaron varios motorizados con características similares a los involucrados en el hecho, como medida preventiva.

Consultado sobre la posible presencia de Sebastián Marset en territorio boliviano, el director de la Felcc señaló que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme dicha hipótesis.

