Gremiales convocarán a Rodrigo Paz al ampliado nacional del 27 de octubre

El ejecutivo nacional de los gremiales de Bolivia, César González, confirmó que el próximo lunes 27 de octubre se llevará a cabo un ampliado nacional de la cadena productiva, que incluirá a productores, transportistas y comerciantes de todo el país.

En ese encuentro se espera concretar una reunión con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira, a quien los gremios ya han hecho llegar solicitudes formales. “Estamos hablando del 85% de todos los trabajadores del país”, afirmó.

Ejecutivo nacional de los gremiales de Bolivia, César González

González señaló que los sectores productivos están paralizados debido a la falta de combustible, insumos, dólares y otros elementos esenciales. Indicó que estos serán los temas prioritarios en la agenda, junto con la necesidad de garantizar la propiedad privada, la seguridad jurídica y el acceso a tecnología.

“Sin diésel, gasolina, insumos y dólares no vamos a salir adelante”, recalcó.

El dirigente gremial también mencionó que varios sectores han trabajado en la elaboración de proyectos de ley y decretos supremos que serán presentados al nuevo gobierno para su análisis. En el caso específico de los gremiales, una de las principales demandas es un “perdonazo” o alivio tributario.

Consultado sobre si ya hubo reuniones previas con Rodrigo Paz, González explicó que actualmente se están realizando ampliados departamentales en distintas regiones, con el fin de definir propuestas específicas. Recalcó que cada departamento tiene su propia realidad y que el desarrollo económico debe ser pensado desde lo local.

Finalmente, César González pidió que tanto el presidente electo como el nuevo parlamento actúen con voluntad política real y que no repitan los errores del pasado.

