“Queremos diésel, no promesas”: productores exigen reunión urgente con Rodrigo Paz

Productores del norte cruceño pidieron al nuevo presidente electo, Rodrigo Paz, abastecer con diésel al departamento para continuar produciendo en el país, además de permitir el uso de biotecnología.

“Está en sus manos, señor presidente. Solamente tiene que inyectar diésel al sector productivo. Queremos diésel y gasolina, no queremos que suba el precio del diésel porque todas las cosas están caras”, aseguró Eliazer Arellano, representante de los productores del Norte.

El productor alertó que, debido al desabastecimiento de combustible, no se podrá sacar una buena cosecha de soya para esta temporada; en este sentido, también pidió que se permita el uso de biotecnología.

Piden reunirse urgentemente con Rodrigo Paz

Debido a todos los problemas por los que atraviesa el sector del agro, el representante de los productores del Norte afirmó que enviarán una carta al nuevo presidente electo para solicitar una reunión de emergencia para que escuche el clamor del sector.

