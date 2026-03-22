Cierran mesas en Santa Cruz y se alista el cómputo de votos

Los recintos electorales de Santa Cruz de la Sierra comenzaron a cerrar a las 16:00 de este domingo, tras la jornada de votación en la que la ciudadanía eligió a gobernador, asambleístas, alcaldes y concejales.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) informó, mediante un comunicado, que tras cumplirse las ocho horas de atención, los jurados electorales procedieron al cierre de las mesas de sufragio para dar inicio al escrutinio y posterior cómputo de los votos.

De acuerdo con el presidente del TED, Marco Monasterio, a las 18:00 se instalará la sala plena de vocales para iniciar la recepción y validación de actas. No obstante, no descartó declarar un cuarto intermedio hasta las 20:00 en caso de no contar con suficiente material electoral para un cómputo continuo.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé instalar su sala plena una hora después para operar el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (Sirepre), con el objetivo de difundir los primeros resultados desde las 21:00.

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