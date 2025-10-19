TEMAS DE HOY:
Cierran las primeras mesas en Santa Cruz e inicia el conteo de votos

Los jurados electorales empiezan a realizar el conteo de los votos

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 16:43

Tras cumplirse las ocho horas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), algunas mesas en Santa Cruz comenzaron a cerrar la votación en esta jornada en la que Bolivia eligió al nuevo presidente que gobernará el país durante los próximos cinco años.

Los jurados electorales empiezan a realizar el conteo de votos para elaborar las actas que luego serán remitidas hasta el centro de cómputo que ha instalado el Tribunal Electoral Departamental (TED) instalado en predios de Fexpocruz.

Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de votantes habilitados, con más de 2 millones de personas inscritas que acudieron esta jornada a elegir al nuevo presidente de Bolivia.

 

