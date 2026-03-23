"Iremos al Mundial": Van der Kus jugador de Surinam tras llegar a Monterrey

Con todas las medidas de seguridad que exige una competición FIFA, los primeros jugadores de Surinam llegaron a Monterrey, México, para iniciar su concentración previa al duelo ante Bolivia. Entre ellos se encuentra Djevencio Van der Kus, delantero destacado, quien habló con entusiasmo y confianza al llegar.

“Creo que estamos preparados. Vinimos con un solo objetivo; todos los jugadores están en la misma página. Ahora es tiempo de obtener lo que merecemos”, afirmó Van der Kus, destacando la ilusión de su equipo.

El atacante también remarcó la importancia histórica del partido:

“Es una gran oportunidad para nuestro país de obtener el boleto a la Copa del Mundo. Estoy seguro de que seremos parte de este evento. Nunca hemos participado en un Mundial, esta será nuestra primera vez”.

Sobre su rival, Bolivia, Van der Kus comentó:

“No sé mucho de ellos, pero sé que cuando juegan en casa son muy difíciles de vencer”. Con estas palabras, Surinam inicia su preparación en México, enfocado en cumplir un sueño histórico para el fútbol de su país.

Se conoce que, poco a poco, todos los jugadores de Surinam se irán integrando en los próximos días para el partido contra la selección boliviana por el repechaje mundialista.

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