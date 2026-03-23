La FIFA World Cup encendió la nostalgia este domingo al compartir en sus redes sociales fotografías históricas de @laverde_fbf en el Mundial de 1994, cuando Bolivia disputó su tercer torneo mundialista. La publicación llevaba el título: “Cuando Bolivia vivió su Sueño Americano”, recordando una de las mayores glorias del fútbol boliviano.

FIFA recuerda a La Verde: imágenes que hacen latir a todo un país. Foto archivo RR.SS.

El 19 de septiembre de 1993, la selección boliviana escribió una página imborrable al clasificarse al Mundial de Estados Unidos 1994. Bolivia igualó 1-1 con Ecuador en Guayaquil y quedó segunda en su grupo con 11 puntos, apenas uno menos que Brasil.

Bajo la dirección del técnico español Xavier Azkargorta, La Verde rompió el invicto de Brasil y ganó todos sus partidos de local, con figuras históricas como Etcheverry, Platiní, Milton Melgar, Trucco, Cristaldo, Soria, Rimba y Baldivieso.

El gol que selló la clasificación fue obra de William Ramallo, tras una guapeada de Erwin Platiní Sánchez, quien avanzó desde la mitad de la cancha hasta el borde del área y disparó; el rebote quedó para Ramallo, que convirtió con zurda al minuto 45 del primer tiempo. Ecuador empató a los 38 del segundo tiempo mediante Noriega, pero Bolivia ya había asegurado su histórico pase.

FIFA recuerda a La Verde: imágenes que hacen latir a todo un país. Foto archivo RR.SS.

La publicación de la FIFA no solo recordó aquel momento, sino que también conectó a los fanáticos con la emoción que se vivió en todo el país, un recuerdo que aún mantiene viva la pasión por La Verde.

Hoy, casi 33 años después, Bolivia enfrenta un camino similar rumbo al Mundial 2026. Tras las recientes Eliminatorias, La Verde clasificó al repechaje, con dos partidos decisivos que mantendrán al país en vilo: primero ante Surinam (jueves 26 de marzo, 19:00 hora boliviana) y luego, de avanzar, frente a Irak (martes 31 de marzo, 21:00 hora boliviana), ambos en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

FIFA recuerda a La Verde: imágenes que hacen latir a todo un país. Foto archivo RR.SS.

La ilusión está intacta. Si Bolivia se impone en ambos encuentros, repetirá la gloria y volverá a enfrentar a las mejores selecciones del planeta. La publicación de la FIFA es un recordatorio de que los sueños mundialistas pueden revivir y que cada gol y cada partido pueden quedar grabados para siempre en la historia del fútbol boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play