Banda de extranjeros roba casi Bs 1 millón a librecambistas en Cochabamba: hay un aprehendido

Un grupo de ciudadanos extranjeros es investigado por el robo de 981.000 bolivianos a una pareja de librecambistas y a su hija. El hecho ocurrió en la zona central de la ciudad de Cochabamba, según el reporte oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Contacto y engaño previoEl director departamental de la Felcc, Rolando Vera, relató que el hecho se inició cuando una persona vinculada a las víctimas fue contactada por supuestos ciudadanos extranjeros que ofrecieron cambiar 100.000 dólares a bolivianos.

Durante aproximadamente 15 días, los involucrados habrían ganado la confianza del contacto, (otra de las víctimas), mostrando interés en una supuesta compra de un inmueble y realizando reuniones previas en la ciudad.

El atraco en un departamento del centroEl día del hecho, las víctimas se dirigieron a un departamento alquilado en un edificio del centro de Cochabamba, donde debían concretar el cambio de divisas.

Según la investigación, en el lugar los librecambistas ingresaron con una maleta que contenía 981.000 bolivianos. Una vez dentro, fueron sorprendidos por tres hombres con acento extranjero que salieron de otras habitaciones, los redujeron con un arma de fuego y los maniataron para luego sustraer el dinero. Tras el asalto, los autores escaparon del lugar.

Una aprehensión tras la fugaLuego del hecho, las víctimas lograron liberarse y alertaron a la Policía. En la misma secuencia, se procedió a la aprehensión de G. P., señalado como la persona que realizó el contacto inicial con los extranjeros.

La Felcc informó que el joven también está bajo investigación por su posible vinculación con los autores del robo.

Investigación en curso y búsqueda de cómplicesLa Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los otros implicados, quienes habrían escapado tras el atraco. Se analizan cámaras de seguridad, registros del edificio y otros elementos para establecer la ruta de fuga y el paradero de los responsables.

Las autoridades no descartan que se trate de una banda organizada dedicada a robos mediante el engaño y el uso de identidades falsas. El caso permanece abierto mientras se intenta recuperar el dinero sustraído y esclarecer el rol de cada uno de los involucrados.

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