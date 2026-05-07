CAO advierte con movilizaciones si se abroga la Ley 1720

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, advirtió este jueves que el sector agropecuario no descarta asumir movilizaciones si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decide abrogar la Ley 1720.

“Todo el sector agropecuario está en emergencia. El 14 de mayo nos vamos a reunir en la ciudad de Montero y a partir de ahí saldrán las medidas de presión si es que esta ley llega a ser abrogada”, afirmó Frerking.

El titular de la CAO sostuvo que dejar sin efecto esta normativa perjudicaría el desarrollo de pequeños productores del país, debido a que considera que la ley facilita el acceso a financiamiento y oportunidades de crecimiento para el sector productivo.

En ese contexto, hizo un llamado a diputados y senadores para mantener vigente la norma y evitar decisiones que, según indicó, afecten al aparato productivo nacional.

Este jueves, parlamentarios tienen previsto tratar un proyecto de ley que plantea la abrogación de la Ley 1720, normativa que es rechazada por sectores campesinos y organizaciones sociales, pero respaldada por productores, representantes cívicos y algunos legisladores.

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