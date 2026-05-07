Cívicos cruceños rechazan intención de abrogar la Ley 1720

El Comité pro Santa Cruz expresó su rechazo a la posible abrogación de la Ley 1720 y aseguró que esta normativa representa un beneficio para pequeños productores y sectores productivos del país.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, cuestionó al Gobierno nacional y afirmó que la intención de eliminar la norma responde, según él, a prácticas “centralistas” y a “las mismas mañas del MAS”.

“Definitivamente creo que el Gobierno no se entiende ni ellos mismos. Es un nuevo presidente, pero las mismas mañas del Movimiento Al Socialismo”, manifestó el dirigente cívico.

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