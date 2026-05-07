¿Necesitas dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial este jueves por la tarde en Bolivia

El dólar paralelo continúa cotizándose en niveles elevados la tarde de este jueves 7 de mayo en Bolivia, manteniéndose en los Bs 10 y reflejando la persistente presión en el mercado cambiario por la limitada oferta de divisas frente a una alta demanda.

De acuerdo con plataformas especializadas que realizan seguimiento diario al tipo de cambio, la moneda estadounidense registró leves variaciones durante la jornada, aunque sin mostrar señales de una caída significativa respecto a días anteriores.

En el mercado paralelo, la cotización se ubicó en Bs 10,01 para la compra y Bs 10,00 para la venta. Durante las primeras horas del día, los valores alcanzaban Bs 10,01 para la compra y Bs 9,97 para la venta, evidenciando ajustes marginales en el transcurso de la jornada.

Por su parte, el denominado dólar “blue” también presentó movimientos leves, cotizándose en Bs 10,02 para la compra y Bs 10,01 para la venta, manteniéndose dentro de una franja similar a la del mercado paralelo.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia permaneció estable, con valores de Bs 9,99 para la compra y Bs 10,20 para la venta. Estas cifras funcionan principalmente como referencia para operaciones internacionales.

Las cotizaciones reflejan un mercado cambiario que continúa ajustándose de forma constante en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para distintas transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 10,01

Venta: Bs 10,00

Dólar Paralelo.

Dólar blue

Compra: Bs 10,02

Venta: Bs 10,01

Dólar Blue.

Tipo de cambio referencial

Compra: Bs 9,99

Venta: Bs 10,20

Valor referencial del BCB.

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